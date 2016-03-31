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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 12:46 BJT

路透基点：台湾荣锦塑胶签定14.8亿台币五年期贷款--TRLPC

路透香港3月31日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾荣锦塑胶工业股份有限公司取得一笔14.8亿台币(4,600万美元)的五年期贷款，共有10家银行参与本次贷款。

台湾银行、华南商业银行和台湾中小企业银行为本贷款案的牵头行兼簿记行(MLAB)，其他七家银行为安排行。台企银并担任额度代理行。

此次贷款于3月22日签订，共分四部分：A部分为5亿台币定期贷款，B部分为5.6亿台币定期贷款，C部分为1亿台币定期贷款，D部分为4.2亿台币循环信用贷款。C和D部分承贷金额合计不能超过4.2亿台币。

A、B、C和D四部分贷款利率依次为：较一年期邮政储蓄利率加码126个基点、136个基点、131个基点和163个基点。

承贷8,000万台币或以上的银行将获得30个基点前端费用和MLAB头衔，承贷低于8,000万台币的银行将获得15个基点前端费用和参贷行头衔。

借款方的土地和厂房为抵押担保品。荣锦塑胶董事长陈紫微和三位董事将提供个人担保。

所获资金将用于2013年签约的8亿台币五年期贷款的再融资，以及资本支出及营运资本用途。(完) (翻译 张荻；审校 李婷仪)

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