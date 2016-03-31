更新版 1-中港股业绩：招行不良风险区域扩大，不认为债转股是不良处置主要途径

* 招行不良风险区域扩大且向大企业蔓延

* 不认为债转股是处置不良资产主要途径

* 尚未看到拨备覆盖率调整规章要求

* 预计净息差总体将呈稳中趋降态势 (新增招行高层评论及更多细节)

路透北京3月31日 - 中国股份制银行--招商银行 去年净利增速放缓至3.19%，年末不良贷款率升至1.68%。该行高层指出，去年不良资产风险呈现区域和企业规模扩大趋势，且零售领域风险上升；此外，招行高度重视债转股，但并不认为这是银行处置不良资产的主要途径。

对于上升较快的不良资产新动向，招行副行长王良周四在年报发布会上表示，生成不良资产的区域呈现扩大趋势，而不良风险也从过去中小型企业，向大中型企业蔓延；除了对公业务的风险，零售信贷的风险也呈现上升之势。

“（风险多发）区域过去以长三角、珠三角为主，现在还向环渤海、东北、中西部区域等蔓延，风险区域呈现扩大状况；风险还有向大中企业扩大趋势，主要是产能严重过剩企业不良率上升；行业上，低端传统制造业和批发零售业的不良生成占比81%。”他说。

他并指出，随着社会信用环境恶化，零售信贷风险也呈现上升趋势，小微贷款和信用卡贷款不良有所上升，但是由于实施强抵押，损失率较低；而信用卡风险也可以被收益弥补。

招行周三稍晚发布的2015年报显示，去年实现净利润576.96亿元人民币，每股收益2.29元；2014年净利则增8%至559.11亿元。截至2015年末，该行不良贷款余额为474.1亿元，同比激增近70%；不良贷款率1.68%，较上年末升0.57个百分点。关注贷款率为2.65%，比上年末升0.71个百分点；不良贷款拨备覆盖率178.95%，上年末则为233.42%。

尽管招行不良贷款率和不良贷款余额出均出现较大幅度的增长，但多位银行业分析人士指出，这和该行不良贷款确认更为严格有关，招行对逾期贷款采取更审慎的分类标准，不良贷款与逾期90天以上贷款的比值为1.05。

在不良资产处置上，招行态度较为积极。王良称，将加大现金清收力度和核销力度，还要加大资产转让力度；对于热议的债转股，招行对此高度重视并成立了领导小组研究方案，但未来还需要根据政策制度和环境稳步推进。

招行常务副行长李浩则进一步指出，债转股可以降低客户负债率，但并不是银行处置不良资产的主要途径，大多还是正常贷款转化成企业股权，且债转股应该是市场化原则而不是行政命令。

此前有国内媒体报导几家银行将获准下调拨备覆盖率的监管红线。李浩表示，招行目前还没有看到监管的规章和要求，作为商业银行不是调低了拨备覆盖率，风险就降低了；应该按照高标准设置科学合理的拨备覆盖率，不能因为监管指标调降就降低商业银行自己的标准，这和银行的风险文化不符合。

**净息差跑赢大势**

面对去年多次降息等负面影响，招行的净息差(净利息收益率)呈现逆势成长的格局。年报显示，该行去年净利息收益率为2.75%，较上年增加0.11个百分点；净利差为2.59%，较上年增加0.14个百分点。年末一级资本充足率为9.93%，资本充足率为11.91%

对此，李浩解释称，招行有自己差异化竞争的优势，经济下行期零售银行优势突显，其税前利润占比达到50%；净息差保持上升态势就是在于客户结构和业务结构，比较大的零售客群带来比较多的低成本资金。

此外，在资产端，招行去年对信用卡业务投入比较大，信用卡风险定价能力高于传统业务，所以净息差在降息周期上升，未来招行的净息差仍会跑赢大势。

招行年报则称，今年预期的降准相应释放资金实现的投资效益有利于资产端收益上行，将努力保持净利息收益率的相对优势及盈利水平，预计净利息收益率总体将呈稳中趋降的态势。

净利息收益率的上升，还有该行负债管理策略的影响。招行年报介绍，按照“资产决定负债”的经营逻辑，优化存款定价和差异化授权机制，主动大幅压缩高成本的结构性存款，活期存款占比提升。

在利润结构方面，招行去年非利息净收入同比增33.05%，占比提升至32.13%。其中，零售金融业务非利息净收入增长50.66%；私人银行、财富管理、信用卡业务保持明显的领先优势，高端客户群继续保持高速增长。

此外，对于该行增长较快的应收账款投资，李浩指出，去年招行应收投资款项增加75%，其中信贷类自营非标投资并没有增长，增长较多的主要是非信贷类票据业务，因利率下降，适度发展低资本消耗的票据业务可带来较好收益。