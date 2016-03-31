版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 12:48 BJT

离岸人民币：香港离岸人民币HIBOR跌至负3.725%，首次降为负值

路透上海3月31日 - 香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR) 周四暴跌至负3.725%，为首次跌至负值区域。

路透数据显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 降至负16%以下，一度触及负27%，创纪录最大跌幅。

负利率可能意味着离岸人民币需求较低或者供应过剩，但接受路透采访的分析师难以解释这种现象。

在中国央行调高人民币中间价提振下，在岸及离岸人民币近日兑美元均稳步持坚。

Hibor大跌，因据金融时报周四报导，中国国有券商国信证券 香港子公司在香港交易的一项离岸人民币债券发生违约。 (完) (编译 刘秀红；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐