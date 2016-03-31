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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 13:03 BJT

《汇市简讯》澳元/美元遭遇获利回吐，多头后继乏力

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* 澳元/美元重返0.7650美元

* 在月末兼季末市场清淡的情况下，投资者保持谨慎以防措手不及

* 澳元/美元本月迄今累计上涨7.2%，今年迄今累计上涨5.1%，昨夜曾创年内新高

* 伦敦定盘后澳元/美元今晚或现部分抛售，投资者关注未来

* 周五晚将公布美国非农就业报告，澳洲央行周二举行利率会议

* 澳元(中国)空头正在修复旧伤，可能不会很快掉头返回 (完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 戴素萍)

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