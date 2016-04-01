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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 10:32 BJT

香港已公布经济指标--2016/4/1

时间             经济指标               按年%           前月（季）按年%    上年同月（季）按年
                                                                               %
 2016年2月     零售销售值                    -20.6*              -6.6^              +14.8
 2016年2月     零售销售量                    -19.5*              -5.2               +18.1
 2016年2月     综合消费物价指数(CPI)         +3.1                +2.7               +4.6
 2016年2月     甲类消费物价指数(CPI A)       +3.6                +2.9               +6.5
 2015年第四季  本地生产总值(GDP)             +1.9                +2.3               +2.2
  ------------------------------------------------------------------------------------------
                                         15年12月-16年2月   15年11月-16年1月%    14年12月-15年2月%
                                        %                                      
               失业率                         3.3                3.3                  3.3
  ------------------------------------------------------------------------------------------
               （以下以10亿港元为单位       当月                 前月              上年同期
               ）                                                              
 2016年2月     贸易赤字／盈余              -33.15               -17.48              -35.88
                                                                               
 注：   *为已经更新
        ^经修订数据。（完）
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） 

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   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......    日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........

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