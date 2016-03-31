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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 13:42 BJT

国际油市：油价下滑，美国原油库存高涨引发供应过剩忧虑

近月美国原油期货 跌0.53美元，报每桶37.79，稍早一度跌至37.74，为3月16日以来最低。上日结算价涨0.04美元，盘中一度涨3%。

日本三菱商事的石油风险经理人Tony Nunan说道，今年余下时间油价将呈曲折走势。

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，截至3月25日当周，美国原油库存增加230万桶，至5.348亿桶。

但增幅不及分析师预期的330万桶。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量增加41.4万桶，炼厂产能利用率上升2.0个百分点至90.4%。

Nunan表示：“油价会再次下滑...每桶35美元将是支撑水准。长期来看不会一直维持低油价。”(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/孙茉莉; 审校 于春红)

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