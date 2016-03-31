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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 14:08 BJT

中国新债：黑龙江将于下周五招标发行592亿元一般和专项地方债

路透北京3月31日 - 中国黑龙江省财政厅周四公告，将于下周五(4月8日)招标发行总额592亿元人民币地方债，其中一般债券462亿元，专项债券130亿元。

上述一般地方债为黑龙江今年第一批，其中置换一般债券270亿元，新债一般债券192亿元，期限包括三、五、七和10年。计划发行规模上，三年和10年各为92.4亿元，五年和七年各为138.6亿元。

专项债亦为该省今年首批，全部为置换债券，含三、五、七及10年四个期限，计划发行规模方面，三年和10年各为26亿元，五年和七年各为39亿元。

招标时间上，一般债为4月8日下午14:00-14:40，专项债为15:00-15:40；均自4月11日起发行并计息，当日发行结束。大公国际资信评估有限公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%之间。从以往投标区间来看，投标上限主流为上浮15%，亦有少数省份是上浮20%。

中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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