台湾货币市场：季底最末日资金先紧后平稳，短率大致持稳

* 资金先紧后稳，短率大致持稳 * 票券商多管道调度 * 公债还本纾解，RP利率持稳于近日区间 记者 高洁如 路透台北3月31日 - 台湾银行间短率周四季底最后一日先趋紧后持稳。资金调度人士表 示，今日是3月最后一个交易日，在开市之际资金并不充裕，不过大银行少量的资金供给有 效的解除市场的紧张，资金转为持稳。 资金调度人士表示，中午时分各方确定央行略微少收了三种天期定存单之后，资金开始 流动，情势更趋缓和。 〞一早竟然没有银行可以放钱，那么多家不出来已经很怪了，还有人反向要借钱，〞一 家大型票券商资金调度人士说。 然而，经过询问调度，资调人士说，情势逐渐和缓，且季底之际通常金融机构也不太做 过大的资金缺口，要弭平缺口不算难。 本地时间14:12 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.201 32.425 台湾加权股价指数<.TWII 8,744.83 8,737.04 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.202% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.250-0.400% 0.220-0.375% --两周拆款利率区间 0.360-0.400% 0.330-0.395% **票券商多管道调度** 短票市场方面，一位资金调度人士指出，今日调度以法人资金为主，因缺口不大，且银 行今日限于季底因素无法大幅拆出，因此拆款额度偏少，拆款方面多以拆入二周天期为主。 大型票券商人士表示，虽然一度内部要以短票及债券附买回为主要补足缺口的管道，不 过短时间之内就能找到主要的资金供应。月底之际资金算是仍然平稳。 〞今天早一点是蛮紧张的。不过大概只有紧张20分钟吧，〞一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.35-0.36%，同于上 日。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35 2%，前日0.356%；上日区间在0.30-0.39%，前日在0.30-0.43%；上日成交量120.68亿台币， 前日在112.96亿台币。 台湾央行周四定存单到期金额2,698.8亿台币相较，存单发行金额待稍晚公布。周五央 行定存单到期1,237亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为441亿台币，累积超额准备7,970台币 、加计前期1%的超额准备为9,418亿台币。 **RP利率区间能持稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日有800亿台币的公债还本，要调度的资金 缺口纾解很多。这使得今日的资金情势没有昨天想像地紧张。 另一家证券商交易员则说，投信法人因季底因素资金偏紧，银行虽有开高利率，也有成 交，但倒未超过昨天水位。这两日资金情势尚称平稳。 也有交易员表示，月底到了资金调度灵活度本就较少，不过到了下周开始又回到了提存 期初，估计资金将有配置的压力，预料4月开始利率有望略微走低。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.32-0.35%，约同上日。短 天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.40-0.42%，也略同上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率较上日平稳，短天期公债附买回利率 主要在0.23-0.35%；约同上日；公司债附买回利率主要成交约同上日在0.23-0.32%。(完) (审校 杨淑祯)