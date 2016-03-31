《路透晚报》--3月31日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：完善并择机出台调整中央和地方收入划分过渡方案--国务院

中国国务院批准转发改委关于2016年深化经济体制改革重点工作意见的通知，明确今年要更加突出供给侧结构性改革，问题导向和目标导向，完善并择机出台调整中央和地方收入划分过渡方案。

--中国外汇：去年末外债规模降至1.42万亿美元，负债率为13%--外管局

中国国家外汇管理局公布，中国去年末全口径外债余额14,162亿美元，较9月末15,298亿美元减少1,136亿美元。

--《财经洞察》中国应借营改增全面实施之际推进价税分离

中国税负到底重不重？统计口径的差异，官方认为不重，学界却普遍认为偏重，两者对此从未达成过共识。究其原因：与中国现行税制结构以及统计口径差异等有关。

--中国外汇：去年经常账户顺差3,306亿美元，资本和金融项目逆差1,424亿美元

中国国家外汇管理局称，2015年经常账户顺差3,306亿美元，其中货物贸易顺差5,670亿美元，服务贸易逆差1,824亿美元，初次收入逆差454亿美元，二次收入逆差87亿美元。资本和金融账户逆差1,424亿美元，其中资本账户顺差3亿美元，非储备性质的金融账户逆差4,856亿美元，储备资产减少3,429亿美元。

--中国经济：政府存款暴增意味公共资金浪费，导致财政政策名松实紧--专家

中国社会科学院财经战略研究院副研究员付敏杰撰文称，政府存款暴增不但意味着公共资金浪费，更导致财政政策名松实紧。政府存款过快增长给稳增长、促改革和实现全面小康带来很大的挑战。

--银行观点：中国一季度GDP增长6.6%左右，二季度货币政策稳中有松--中行

中国银行国际金融研究所表示，2016年一季度，中国经济处在“多空博弈”关键阶段，受外需疲弱、去产能、消费放缓等因素影响，经济下行压力依然较大，同时投资回升、PPI降幅收窄等因素将有助于经济企稳，预测一季度GDP增长6.6%左右。

--香港数据：2月零售销售货值按年大跌20.6%，受累旅游业放缓及资产市场整固

香港政府统计处公布，今年2月零售业总销售货值按年跌幅显着扩大至20.6%，连续12个月下滑；即使合并1月及2月的跌幅仍达13.6%，反映访港旅游业持续放缓的显着拖累外，资产市场的整固亦可能削弱了市民的消费意欲。

【金融】

--全球金融：MSCI明晟重提将A股纳入其新兴市场股指一事

指数编制公司MSCI明晟表示，将恢复与交易商、基金公司以及其它金融市场参与者商讨，是否将中国上市股票纳入其新兴市场指数。MSCI明晟在声明中称，该公司将在2016年6月决定是否将5%的A股自由浮动调整后市值纳入指数。

--中港股业绩：建设银行去年净利微增0.14%，不良贷款率升至1.58%

按资产计中国第二大银行--建设银行公布，2015年净利润同比增长0.14%；截至去年底，不良贷款率为1.58%，2014年末为1.19%。

--中港股业绩：农行去年净利增速放缓至0.6%，不良贷款率升至2.39%

按资产计中国第三大银行--农业银行公布，去年净利增速放缓至0.62%；年末不良贷款升至2.39%，上年末为1.54%。

--中港股业绩：招行不良风险区域扩大，不认为债转股是不良处置主要途径

中国股份制银行--招商银行去年净利增速放缓至3.19%，年末不良贷款率升至1.68%。该行高层指出，去年不良资产风险呈现区域和企业规模扩大趋势，且零售领域风险上升；此外，招行高度重视债转股，但并不认为这是银行处置不良资产的主要途径。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,000亿元七天逆回购，单日净投放400亿

中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净投放400亿元。

--新债招标：国开行10年债中标利率3.18%，20年收益率3.9047%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标的10年固息债中标利率为3.18%，20年期增发债中标收益率为3.9047%，均低于预期，10年品种更甚；此前市场对两期债预测均值分别为3.24%及3.93%。

--中国货币市场：季末MPA考核银行出资谨慎，逆回购助力有限资金紧势加剧

中国银行间市场主要回购利率多上涨。交易员称，季末最后一天场内资金紧张势头进一步加剧，因央行季末MPA考核各项指标，银行融出资金更趋谨慎，致资金拆借难度加大，相对而言非银机构融入更为不易。

--中国债市动态：资金紧绷加剧但现券未受影响，关注季末过后流动性变化

尽管中国银行间市场资金面更趋紧绷，但现券暂未受负面影响，长债收益率反而略有下行，10年国债期货也走势相对坚挺；季末“宏观审慎评估体系”（MPA）考核是收缩流动性的主因，市场可能预期这一影响因素在季末过后将弱化，因此对现券冲击暂有限。

--新债招标：中国进出口行三年债收益率2.7204%，10年3.3669%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的三期固息债中，三年、五年和10年期的中标收益率分别为2.7204%、3.0066%和3.3669%，对应投标倍数为2.71倍、2.90倍和3.30倍。

--新债招标：安徽三至10年一般地方债利率较下限上浮15-20个bp--业内人士

业内人士透露，中国安徽省上午招标的三至10年期一般地方债，中标利率为2.46%、2.71%、3.00%和3.04%，较投标区间下限上浮15-20个基点(bp)，对应投标倍数2.70倍、2.06倍、1.97倍和1.90倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币收盘续涨逾百点至三个半月新高，市场交投活跃

人民币兑美元即期收升逾100点至三个半月新高，中间价续劲升逾220点至三个半月高点。交易员称，美元持续走弱继续成就人民币多头，但相比其他非美货币表现并不突出。今日中间价调升幅度高于美指跌幅，或是对上日涨幅不足的补充。

--中国外汇：去年末对外金融资产62,189亿美元，对外负债46,225亿美元--外管局

中国国家外汇管理局称，中国2015年末对外金融资产62,189亿美元，对外负债46,225亿美元，对外净资产15,965亿美元。在对外负债中，直接投资占比61%。

--离岸人民币：CNH首次上缴存款准备金，避三个月锁定期隔夜钱遭负利率甩卖

离岸人民币(CNH)隔夜拆借利率跌至负利率水平，显示CNH的持有机构以贴钱的方式急出手中的人民币资金。专业人士表示，因今日是季末，为CNH在央行实施新政后首次上缴存款准备金率的计算日，各家通过这种方式减少上缴基数，以避免长达三个月的锁定期。

--离岸人民币：人民币全球接受度升至37%，但占全球支付份额下降--SWIFT

环球银行金融电讯协会（SWIFT）最新表示，2月共有1,131家银行使用人民币进行对中国大陆和香港的支付，占到全球金融机构的37%，较两年前增长18%；不过当月人民币占全球支付的份额有所下降。

--中国个股：国信证券子公司发生人民币点心债违约--金融时报

据金融时报引述其所见到一份文件称，中国大型券商--国信证券一家子公司在香港交易的一项人民币债券发生违约。报导称，这将是近20年来首次有国有企业在离岸债券市场中违约。

【证券/行业】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比续降至71.3%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比较上月小幅 下降。由于中国经济基本面及诸如美国何时再加息等关键要素尚不清晰，基金经理对后市较为谨慎。

--中国股市：沪综指小幅收升，整体围绕3,000点整数关口震荡盘整

中国股市沪综指小幅收升，整体围绕3,000点整数关口震荡盘整。分析师指出，短期大盘已运行到震荡区间上沿，市场预期上方压力较大，继续上冲动力有所不足。受昨天央行发布金融消费贷政策影响，服务业、餐饮旅游板块表现抢眼。

--《焦点》暴跌过后，全球基金正在中国股市小心寻觅“新经济”题材股

经历了2月暴跌之后，全球基金正在小心翼翼地回归中国股市，借助估值便宜的有利时机，买入他们相信会从中国经济转型中受益的个股。

--中国基金：公募基金去年盈利同比增三成至6,800亿，创六年新高--报载

2015年上半年牛市气势如虹，尽管此后遭遇大跌，但基金公司盈利依然可观。天相投顾数据显示，去年公募基金盈利6,799.14亿元人民币，在同比大增三成的同时,创下六年来新高。

--香港个股：万达商业控股股东考虑提出313亿港元私有化建议

中国最大商业物业开发商--大连万达商业地产股份有限公司称，控股股东考虑提出H股全面收购要约，涉资约313亿港元，即按2014年IPO（首次公开发售）原价回收。

--中国能源：中国石化预期2016年中国原油进口达750万桶/日

中国石化旗下贸易事业联合石化副总经理锺富良表示，中国今年原油进口料将达750万桶/日，可能超越美国成为全球最大进口国。

--中股业绩：宝钢股份去年净利降逾八成至10.13亿元，行业供求矛盾加剧