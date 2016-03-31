主要国家经济指标预测--4月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
4月1日(五)
0000 韩国出口(较上年同期) 3月初值 -10.4% -12.2%
进口(较上年同期) -13.1% -14.6%
贸易收支(亿美元) -- 顺差74.0
0100 中国官方制造业PMI 3月 49.3 49.0
官方非制造业PMI 3月 -- 52.7
0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 48.7
0145 中国财新制造业PMI 3月 48.2 48.0
0200 日本日经制造业PMI 3月 -- 49.1
0600 英国Nationwide房价(较前月) 3月 +0.5% +0.3%
(较上年同期) +5.2% +4.8%
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -- +0.2%
0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 3月 51.0 51.6
0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 52.5 52.2
0750 法国Markit制造业PMI 3月 49.6 49.6
0755 德国Markit/BME制造业PMI 3月 50.4 50.4
0800 意大利失业率 2月 11.5% 11.5%
0800 欧元区Markit制造业PMI 3月终值 51.4 51.4
0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 51.2 50.8
0900 欧元区失业率 2月 10.3% 10.3%
1230 美国非农就业岗位(万人) 3月 增加20.5 增加24.2
民间就业岗位(万人) 增加19.7 增加23
制造业就业岗位(万人) 增加0.2 减少1.6
政府部门就业岗位(万人) -- 增加1.2
失业率 4.9% 4.9%
平均时薪(较前月) +0.2% -0.1%
每周平均工时 34.5 34.4
劳动力就业参与率 -- 62.9%
1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 3月 -- 49.4
1345 美国Markit制造业PMI 3月终值 -- 51.4
1400 美国建筑支出(较前月) 2月 +0.1% +1.5%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 50.7 49.5
制造业投入物价分项指数 42.0 38.5
制造业就业分项指数 49.5 48.5
制造业新订单分项指数 -- 51.5
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月终值 90.5 90.0
现况指数 106.1 105.6
预期指数 80.5 80.0
1730 美国汽车销量年率(万辆) 3月 1,750 1,754
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
3月31日(四)
-- 中国2015年经常账户(亿美元) 2015年 顺差3,306 --
0000 新西兰NBNZ企业展望指数 3月 3.2% --
0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 2月 -5.3% --
0030 澳洲民间部门信贷 2月 +0.6% --
房屋信贷 +0.5% --
0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -12.4% --
房屋开工(较上年同期) +7.8% -2.4%
0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 -0.4% +0.3%
(较上年同期) +5.4% +2.2%
0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 3月初值 -0.1% --
0645 法国消费者支出(较前月) 2月 +0.6% 持平
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -0.5% --
0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 持平 减少0.7
未经季节调整失业人数(万人) 284.5 283.1
经季节调整失业率 6.2% 6.2%
经季节调整失业人数(万人) 272.8 --
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 增加12.87 增加14.00
抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加36.48 --
抵押贷款批准件数(件) 73,871 73,500
M4货供额(较前月) +0.9% --
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.6% +0.5%
(较上年同期) +2.1% +1.9%
0830 英国企业投资(较前季) 第四季 -2.0% --
(较上年同期) +3.0% --
0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第四季 赤字326.62 赤字211.0
0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 -0.1% -0.1%
扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.9% +0.9%
0900 意大利CPI(较前月) 3月初值 +0.2% +0.1%
(较上年同期) -0.2% -0.3%
HICP(较前月) +2.0% +2.2%
(较上年同期) -0.3% -0.2%
1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -0.4% --
(较上年同期) -3.5% --
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 1月 +0.6% +0.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月26日当周 27.6 26.5
四周均值(万人) 26.3 --
续请失业金人数(万人) 3月19当周 217.3 220.5
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 53.6 50.0
2230 澳洲AIG制造业指数 3月 58.1 --
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -0.3% +0.1%
(较上年同期) +1.0% +1.3%
2300 韩国经常账收支(亿美元) 2月 盈余113.3 --
2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 正6 正8
央行短观大型非制造业景气判断指数 正22 正24
央行短观小型制造业景气判断指数 负4 负3
央行短观小型非制造业景气判断指数 正4 正4
央行短观大型企业资本支出预估 -0.9% -0.7%
央行短观小型企业资本支出预估 -19.3% -21.0%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
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(整理 王颖/孙茉莉；审校 于春红)