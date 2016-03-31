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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 07:59 BJT

****主要国家经济指标预测--4月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值
    4月1日(五)
    0000 韩国出口(较上年同期)                      3月初值      -10.4%    -12.2%
             进口(较上年同期)                                   -13.1%    -14.6%
             贸易收支(亿美元)                                      --   顺差74.0
    0100 中国官方制造业PMI                            3月         49.3      49.0
             官方非制造业PMI                          3月          --       52.7
    0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)     3月          --       48.7
    0145 中国财新制造业PMI                            3月         48.2      48.0    
    0200 日本日经制造业PMI                            3月          --       49.1
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                   3月        +0.5%     +0.3%
                       (较上年同期)                              +5.2%     +4.8%
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                     2月          --      +0.2%
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                3月         51.0      51.6
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  3月         52.5      52.2
    0750 法国Markit制造业PMI                          3月         49.6      49.6
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                      3月　　 　　50.4      50.4
    0800 意大利失业率                                 2月        11.5%     11.5%
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    3月终值 　　　　51.4      51.4
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                     3月         51.2      50.8
    0900 欧元区失业率                                 2月        10.3%     10.3%
    1230 美国非农就业岗位(万人)                       3月     增加20.5  增加24.2
             民间就业岗位(万人)                               增加19.7    增加23
             制造业就业岗位(万人)                              增加0.2   减少1.6
             政府部门就业岗位(万人)                               --     增加1.2
             失业率                                              4.9%       4.9%
             平均时薪(较前月)                                   +0.2%      -0.1%
             每周平均工时                                        34.5      34.4
             劳动力就业参与率                                     --       62.9%
    1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                3月        --        49.4
    1345 美国Markit制造业PMI                       3月终值        --        51.4
    1400 美国建筑支出(较前月)                          2月      +0.1%      +1.5%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数               3月       50.7       49.5
             制造业投入物价分项指数                              42.0       38.5
             制造业就业分项指数                                  49.5       48.5
             制造业新订单分项指数                                 --        51.5
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数         3月终值       90.5       90.0
                                  现况指数                      106.1      105.6
                                  预期指数                       80.5       80.0
    1730 美国汽车销量年率(万辆)                        3月      1,750      1,754     
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    3月31日(四)
    --   中国2015年经常账户(亿美元)                2015年   顺差3,306       --
    0000 新西兰NBNZ企业展望指数                       3月        3.2%        --      
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                      2月       -5.3%        --     
    0030 澳洲民间部门信贷                             2月       +0.6%        --     
             房屋信贷                                           +0.5%        --      
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                     2月      -12.4%        --     
             房屋开工(较上年同期)                               +7.8%      -2.4%     
    0600 德国实质零售销售(较前月)                     2月       -0.4%      +0.3%     
                     (较上年同期)                               +5.4%      +2.2%     
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 3月初值       -0.1%        --      
    0645 法国消费者支出(较前月)                       2月    　 +0.6%       持平     
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              2月       -0.5%        --      
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)             3月       持平     减少0.7     
             未经季节调整失业人数(万人)                        284.5       283.1     
             经季节调整失业率                                    6.2%       6.2%      
             经季节调整失业人数(万人)                          272.8          --      
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                       2月    增加12.87  增加14.00     
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                        增加36.48       --      
             抵押贷款批准件数(件)                             73,871      73,500    
             M4货供额(较前月)                                  +0.9%         --       
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          　 第四季 　　 +0.6%       +0.5%     
                          (较上年同期)                         +2.1%       +1.9%     
    0830 英国企业投资(较前季)                      第四季　　　-2.0%         --　　　
　　　　　　　　　　(较上年同期)　　　　　　　　　　　　　　　 +3.0%         -- 　　 
    0830 英国经常帐收支(亿英镑)                    第四季  赤字326.62  赤字211.0 
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                   3月初值      -0.1%       -0.1%     
               扣除食品和能源的HICP(较上年同期)                +0.9%       +0.9%     
    0900 意大利CPI(较前月)                        3月初值      +0.2%       +0.1%     
                  (较上年同期)                                 -0.2%       -0.3%     
               HICP(较前月)                                    +2.0%       +2.2%     
                   (较上年同期)                                -0.3%       -0.2%     
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            2月      -0.4%         --      
                             (较上年同期)                      -3.5%         --      
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)              1月      +0.6%       +0.3%     
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)          3月26日当周      27.6        26.5      
                 四周均值(万人)                                 26.3         --     
                 续请失业金人数(万人)            3月19当周     217.3       220.5     
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                3月       53.6        50.0      
    2230 澳洲AIG制造业指数                            3月       58.1         --       
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              3月      -0.3%       +0.1%     
                                (较上年同期)                   +1.0%       +1.3%     
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                       2月     盈余113.3      --  
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数        第一季      正6          正8      
             央行短观大型非制造业景气判断指数                  正22         正24      
             央行短观小型制造业景气判断指数                    负4          负3        
             央行短观小型非制造业景气判断指数                  正4          正4       
             央行短观大型企业资本支出预估                     -0.9%        -0.7%    
             央行短观小型企业资本支出预估                     -19.3%       -21.0%     
     (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王颖/孙茉莉；审校 于春红)

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