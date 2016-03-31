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市场报道 | 2016年 3月 31日 星期四 14:49 BJT

《汇市简讯》欧元/美元维持在1.13区间低端

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* 欧元/美元波动区间为1.1340-1.1311美元，周三最高点位1.1365，2月11日高点1.1377依然完好

* 尽管美元指数已脱离低点，但美元的走软基调应该会为欧元提供潜在支撑

* 美元指数今日报95.02，周三为94.59。周三低点1.1284为欧元提供支撑，止损盘设在1.1270

* 8.82亿美元行权价在1.1295-1.1300的选择权到期，该区间下方有相关的风险对冲买家

* 关注明日公布的美国非农就业数据 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 高琦)

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