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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 14:50 BJT

澳洲股市：当日虽然收高1.5%，但第一季表现为八年来同期最差

路透悉尼3月31日 - 澳洲股市周四收高1.5%，但未能扭转几周来大量抛盘的打压势头，澳股第一季度的表现为八年来同期最差。

澳股S&P/ASX 200指数 收盘涨72.5点至5,082.8点，为一个月来最大百分比涨幅。但该指数在第一季收跌4.0%，为2008年以来同期最差表现。(完)

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