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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 15:10 BJT

日本债市：公债价格走低，因投资者获利了结

指标10年期日本公债收益率(殖利率) 上涨5个基点至
两周高点负0.045%，3月18日曾触及负0.135%的纪录低点。
    
    超长期公债方面，20年期公债收益率 涨4个基点至0.4
45%，30年期公债收益率 涨2.5个基点至0.525%。
    
    6月10年期日本公债期货 下跌0.53点至151.30点。
    
                                                 当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.210%     +2.0   -0.230%
    五年期公债        -0.190%     +4.0   -0.230%
    10年期公债       -0.050%     +4.5   -0.095%
    20年期公债        0.445%     +4.0    0.405%
    30年期公债        0.525%     +2.5    0.500%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.30    -0.53    151.83
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>

 (编译 李婷仪/汪红英；审校 王兴亚/高琦)

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