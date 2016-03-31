《香港已公布新股发行上市日程表》--3月31日

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
路透香港3月31日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2016年以来已在香港交易所上市公 司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 3/30-4/5 宏安地产 3.8 3.3-3.7 0.87-0.97 4/12 金利丰和创桥国 际 3/30-4/5 南旋控股 5 5.15-6.65 1.03-1.33 4/12 中信证券 介绍上市 伟业控股 不适用 不适用 不适用 4/6 创桥国际 3/24-31 结好金融 5.075 5.075-7.1 1-1.4 4/8 西证国际 3/24-31 亚积邦租赁 1.512 0.91-1.13 0.6-0.75 4/8 上银国际 3/17-22 盈健医疗 0.7668 1.06* 1.38* 4/1 交银国际 1/28-2/2 好孩子中国 3.3334 8.9-12.5 2.68-3.76 不予进行 摩根士丹利 2016年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人 (港元) (亿港元) 3/30 浙商银行 3.96 130.68 持平 中信证券、中 金、高盛及农 银国际 3/30 天津银行 7.39 73.57 持平 中银国际、农 银国际及建银 国际 3/30 国微技术 3.78 2.835 跌15.9% 海通国际 3/18 剑虹集团 0.95 0.95 升47.4% 丰盛融资 3/11 香港医思医疗集团<2138.HK 3.03 7.42 跌1.65% 瑞信 > 3/10 兴科蓉医药 0.8 3.2 持平 招商证券 3/8 佳源国际 2.48 11.2 升4% 建银国际 1/28 融众金融 2.11 2.11 升0.95% 同人融资 1/15 成实外教育 2.4 18 升1.25% 麦格理 1/13 融信中国 5.36 18.1 升4.9% 工银国际 1/12 巨匹建设 1.35 1.8 升40.7% 国泰君安 1/7 年年卡 1 1 升27% 华富嘉洛 1/4 保发集团 0.93 1.05 升53.8% 广发融资 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *上限6.30% AA- 1/20-1