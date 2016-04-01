表格：外资及陆资在台股转为卖超41.06亿台币，中止连四日买超

路透台北4月1日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转为卖超41.06亿台币，中止连续四 个交易日买超共计270.04亿台币；上交易日修正后为买超55.65亿台币。 三大法人今日合计卖超53.05亿台币，上交易日修正后为买超45.60亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计 4/1 -41.06 -5.66 -4.12 -2.22 -53.05 本月累计 -41.06 -5.66 -4.12 -2.22 -53.05 2016 月份 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计 3月 +1,600.65r -174.77 -7.05 -68.63r +1,350.21r 2月 +505.58r -125.65 +26.75 -17.29r +389.39r 1月 -594.83r -161.50 +30.03 -10.66r -736.96r 2015 12月 -274.64 +34.94 +10.86 -50.73r -279.57r 11月 -431.74r -64.07 -8.90 -59.77r -564.48r 10月 +663.18r -64.91 +25.26 +15.22r +638.75r 9月 -62.04 -66.61 +34.23 -47.83r -142.25r 8月 -570.67 -118.53 -24.86 +17.92r -696.15r 7月 -506.75 -221.17 -39.96 +34.82r -733.05r 6月 -847.34r -110.69 -46.85 -30.34r -1,035.22r 5月 +311.31 -17.08 -21.81 -16.51r +255.91r 4月 +1,002.05r +103.85 +34.75 -53.18r +1,087.47r 3月 -428.47 +56.37 -0.08 -141.98r -514.17r 2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r 1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r 2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。 2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。 参看相关细节，请点选(here) 参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)