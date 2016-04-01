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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 15:01 BJT

表格：外资及陆资在台股转为卖超41.06亿台币，中止连四日买超

路透台北4月1日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转为卖超41.06亿台币，中止连续四
个交易日买超共计270.04亿台币；上交易日修正后为买超55.65亿台币。
        
    三大法人今日合计卖超53.05亿台币，上交易日修正后为买超45.60亿台币。
            
    以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：   
          
      日期    外资及陆资   自营商(避险)  自营商(自行)  投信        合计
      4/1       -41.06        -5.66        -4.12      -2.22       -53.05
    本月累计    -41.06        -5.66        -4.12      -2.22       -53.05
         
     2016
      月份    外资及陆资   自营商(避险)  自营商(自行)  投信        合计
       3月   +1,600.65r     -174.77        -7.05     -68.63r   +1,350.21r
       2月     +505.58r     -125.65       +26.75     -17.29r     +389.39r
       1月     -594.83r     -161.50       +30.03     -10.66r     -736.96r
    
     2015 
      12月     -274.64       +34.94       +10.86     -50.73r     -279.57r
      11月     -431.74r      -64.07        -8.90     -59.77r     -564.48r
      10月     +663.18r      -64.91       +25.26     +15.22r     +638.75r 
       9月      -62.04       -66.61       +34.23     -47.83r     -142.25r
       8月     -570.67      -118.53       -24.86     +17.92r     -696.15r
       7月     -506.75      -221.17       -39.96     +34.82r     -733.05r
       6月     -847.34r     -110.69       -46.85     -30.34r   -1,035.22r
       5月     +311.31       -17.08       -21.81     -16.51r     +255.91r
       4月   +1,002.05r     +103.85       +34.75     -53.18r   +1,087.47r 
       3月     -428.47       +56.37        -0.08    -141.98r     -514.17r
       2月     +965.53       -34.49        +6.44     -13.19r     +924.28r
       1月     +641.86       -50.91       +18.37      -5.53r     +603.80r   
     
      2015年    外资及陆资合计买超462.28亿台币。
      2014年    外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
    
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 (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)

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