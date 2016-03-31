《国际主要央行公开市场操作一览》--3月31日

路透上海3月31日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED今年3月16日维持利率不变，但下调了今年收紧货币政策步伐的预期。新的预期表明，大部分决策者认为年底前升息两次，每次25个基点是合适的，去年12月时预估为四次。

欧洲央行3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。该央行还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行3月15日维持货币政策不变，但下修对经济的评估。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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3/30 隔夜逆回购 -1,271.19 0.25%

3/29 隔夜逆回购 -1,047.70 0.25%

3/28 隔夜逆回购 -654.81 0.25%

3/24 四天逆回购 -454.33 0.25%

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，因美国经济仍面临全球风险，通胀是否会持续攀升仍不确定。

--达拉斯联储总裁柯普朗表示，预计今年美国经济将展现韧性，但美联储应循序渐进且审慎地推进升息。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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3/30 七天期反向交易 0.45亿美元 0.87%(固定利率)

3/30 91天期反向交易 102.54 0bp(固定利差)

3/29 七天期反向交易 623.185 0(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行执委科尔对媒体Politico表示，欧洲央行(ECB)不会把利率降至“荒谬的”负水平，负利率不是该行的主要政策工具，即便不能排除进一步降息的可能性。

--欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)表示，难以界定负利率的底部，不过该工具的空间或许接近用尽。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 274,830

上周三 269,050

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当期变化 +5,780

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行发表一份负利率政策简易说明书，藉以向大众解释这项备受争议政策的关键内容。这份在央行官网上发表的说明书名为“五分钟内搞懂负利率，回答了一些有关该政策的常见问题，例如银行业者是否能够向家庭存款收取费用以转嫁负利率所衍生的成本。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.79%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行2,006亿台币定存单，与当日到期金额2,171亿台 币相较，存单发行余额减165亿。

--台湾央行周二发行4,765.6亿台币定存单，与当日到期金额4,987.15亿台币相较，存单发行余额减221.55亿。

--台湾央行周一发行37亿台币定存单，与当日到期金额5亿台币相较，存单发行余额增3 2亿。 (完)