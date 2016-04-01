台湾货币市场：4月1日及下提存期资金预期变化一览表

达沃斯论坛：中国国家主席习近平称，没人会在贸易战中获胜

路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)