台湾货币市场：4月1日及下提存期资金预期变化一览表

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透台北4月1日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共1,237.00亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (下提存期) **宽松因素： --央行存单到期 5兆(万亿)243.1亿台币： 0 105/04/04 303亿台币 105/04/05 1,652亿台币 105/04/06 2,637亿台币 105/04/07 2,967亿台币 105/04/08 1,214亿台币 105/04/11 5,310.3亿台币 105/04/12 1,840亿台币 105/04/13 4,886.5亿台币 105/04/14 1,665.2亿台币 105/04/15 5,800亿台币 105/04/18 2,769亿台币 105/04/19 5,476.5亿台币 105/04/20 1,487.5亿台币 105/04/21 1,814.5亿台币 105/04/22 147亿台币 105/04/25 80亿台币 105/04/26 4,462.8亿台币 105/04/27 1,975亿台币 *105/04/28 2,401.8亿台币 105/04/29 8亿台币 105/05/02 35亿台币 105/05/03 1,311亿台币 --公债还本付息53亿7,687.5万台币： 04/15 104甲7期公债付息 6亿3,750万台币 04/21 89乙1期公债付息 19亿6,812.5万台币 04/23 88乙1期公债付息 21亿1,500万台币 04/25 103甲7期公债付息 6亿5,625万台币 --国库券到期共850亿台币。 4/11：财104-5期364天期国库券到期，金额250亿台币。 4/20：财105-2期91天期国库券到期，金额300亿台币。 4/29：财104-6期273天期国库券到期，金额300亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --4/6：发行1,600亿台币一年期定存单，1日标售。 --4/8：发行20年期公债105/6期，金额300亿台币，1日标售。 --4/14：发行两年期定存单，金额300亿台币，13日标售。 --4/28：发行105-6期364天期国库券，金额300亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。