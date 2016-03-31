中国外管局报告：去年末银行业对外资产7,216亿美元，占总规模的12%

全球金市：金价从八周高点回落，因美元反弹
“在开盘快速上升之后，一个上午金价都遭遇获利了结以及生产商的卖盘，”MKS PAMP Group交易员Alex Thorndike表示。
路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周四发布2015年中国国际收支报告，以专栏形式指出，2015年12月末，中国银行业对外资产7,216亿美元，占同期中国对外资产存量总规模的12%；对外负债9,437亿美元，占同期对外负债存量的20%。
中国银行业对外资产负债规模低于欧美几个发达大国和日本，但高于其他国家，整体处于中等水平。中国银行业吸收的外国投资较多。净负债水平较高表明银行业在国际上认可较高，吸收的外国投资较多。
以下为该篇专栏的全文（图表省略）：
2015年12月末，我国银行业对外资产7216亿美元，占同期我国对外资产存量总规模的12%；对外负债9437亿美元，占同期我国对外负债存量的20%；对外净负债2221亿美元。
一、我国银行业对外资产负债结构分析
从工具类型看，存贷款资产占80%，存贷款负债占50%以上。我国银行业对外存贷款资产5747亿美元，占总资产的80%；债券资产484亿美元，占7%；股权和金融衍生品等其他投资资产985亿美元，占14%。我国银行业对外存贷款负债4858亿美元，占总负债52%；债券负债1375亿美元，占15%；股权和金融衍生品等其他投资负债3204亿美元，占34%。
从币种分布来看，美元币种资产占比超过70%，人民币负债占比接近50%。我国银行业对外人民币资产579亿美元，占总资产的8%；美元资产 5285亿美元，占73%；欧元资产224亿美元，占3%。我国银行业对外人民币负债4362亿美元，占总负债46%，美元负债2298亿美元，占24%，欧元负债 227亿美元，占3%。
从资产负债净额来看，净负债主要为股权和金融衍生产品类型投资，存贷款投资表现为净资产。我国银行业股权和金融衍生产品投资工具对外净负债2219亿美元，主要是境外上市需求较高使得对外股权负债较多；债务投资工具对外净负债891亿美元；存贷款投资工具表现为净资产，为889亿美元。
二、我国银行业对外资产负债的国际比较
我国银行业对外资产负债规模较高。我国银行业对外资产负债规模低于欧美几个发达大国和日本，但高于其他国家，整体处于中等水平。以2015年9月末各国银行业对外资产负债规模进行比较，美国、日本、英国、德国和法国银行业对外资产和负债规模均在万亿美元以上；我国银行业对外资产规模为7662亿美元，负债规模为10262亿美元，高于亚洲的韩国、印度、印尼，也高于意大利、澳大利亚、加拿大等其他发达国 家。
我国银行业吸收的外国投资较多。2015年9月末，我国银行业对外净负债2600亿美元。与主要国家相比，仅低于美国（净负债为9082亿美元）。其他国家/地区中，澳大利亚、韩国、墨西哥、意大利、印度、印度尼西亚为净负债，日本为较大规模的净资产（为19201亿美元），英国、德国、法国、比利时、加拿大、中国台湾、中国香港表现为净资产。净负债水平较高表明我国银行业在国际上认可较高，吸收的外国投资较多。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 李文科)
“在开盘快速上升之后，一个上午金价都遭遇获利了结以及生产商的卖盘，”MKS PAMP Group交易员Alex Thorndike表示。
* 指标五年券106/2殖利率反弹，获利了结卖压出笼 * 市场猜测证券商已在初级市场大量回补 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.79-0.83% 路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周三弹升。交易员表示，今 日午间标债结果虽略微优于预期，但市场猜测空单在初级已回补，获利了结卖压出笼，106/2期殖利率反弹收 升。 他们表示，今日标售的结果虽不差，但是市场猜测证券商得标比重达到四成以上，多半是空头回补的买盘 ，殖利率下行空间无多，之后获利了结卖压出笼，殖利率回弹至0.80%之上。 〞多头获利了结卖压出来，尾盘的时候美债东京盘小弹一下，〞一位大型证券商交易员说。 央行稍早公布，财政部委托标售的五年公债106/2期得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。得 标比重方面，银行业得标比重38.20%；证券业41.40%、票券业18.40%、保险业2.0%。 〞空单都(在初级市场)补了吧? 证券商标了很多。〞一位票券商交易员说。
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6