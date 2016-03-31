中国外管局报告：去年末银行业对外资产7,216亿美元，占总规模的12%

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周四发布2015年中国国际收支报告，以专栏形式指出，2015年12月末，中国银行业对外资产7,216亿美元，占同期中国对外资产存量总规模的12%；对外负债9,437亿美元，占同期对外负债存量的20%。

中国银行业对外资产负债规模低于欧美几个发达大国和日本，但高于其他国家，整体处于中等水平。中国银行业吸收的外国投资较多。净负债水平较高表明银行业在国际上认可较高，吸收的外国投资较多。

以下为该篇专栏的全文（图表省略）：

2015年12月末，我国银行业对外资产7216亿美元，占同期我国对外资产存量总规模的12%；对外负债9437亿美元，占同期我国对外负债存量的20%；对外净负债2221亿美元。

一、我国银行业对外资产负债结构分析

从工具类型看，存贷款资产占80%，存贷款负债占50%以上。我国银行业对外存贷款资产5747亿美元，占总资产的80%；债券资产484亿美元，占7%；股权和金融衍生品等其他投资资产985亿美元，占14%。我国银行业对外存贷款负债4858亿美元，占总负债52%；债券负债1375亿美元，占15%；股权和金融衍生品等其他投资负债3204亿美元，占34%。

从币种分布来看，美元币种资产占比超过70%，人民币负债占比接近50%。我国银行业对外人民币资产579亿美元，占总资产的8%；美元资产 5285亿美元，占73%；欧元资产224亿美元，占3%。我国银行业对外人民币负债4362亿美元，占总负债46%，美元负债2298亿美元，占24%，欧元负债 227亿美元，占3%。

从资产负债净额来看，净负债主要为股权和金融衍生产品类型投资，存贷款投资表现为净资产。我国银行业股权和金融衍生产品投资工具对外净负债2219亿美元，主要是境外上市需求较高使得对外股权负债较多；债务投资工具对外净负债891亿美元；存贷款投资工具表现为净资产，为889亿美元。

二、我国银行业对外资产负债的国际比较

我国银行业对外资产负债规模较高。我国银行业对外资产负债规模低于欧美几个发达大国和日本，但高于其他国家，整体处于中等水平。以2015年9月末各国银行业对外资产负债规模进行比较，美国、日本、英国、德国和法国银行业对外资产和负债规模均在万亿美元以上；我国银行业对外资产规模为7662亿美元，负债规模为10262亿美元，高于亚洲的韩国、印度、印尼，也高于意大利、澳大利亚、加拿大等其他发达国 家。