更新版 1-港股业绩：中再集团去年净利升40%符预期，料今年总保费收入保持增长

(新增记者会内容)

路透香港3月31日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司 称，去年净利同比增长40%，符合市场预期，主要受投资收益带动。

中再集团总裁张泓周四在记者会上表示，预计今年总保费收入保持增长，并对旗下大地保险（财产险直保）、财产再保险以及人身再保险的发展充满信心。

今年以来国内保险市场向好，保费收入明显增长。中再集团总精算师田美攀称，随着“偿二代”即以风险为导向的偿付能力体系今年开始执行，人身险公司业务加快增长，股市波动以及利率变化对准备金要求提高，预计今年市场对财务再保险的需求进一步增加。

他并称，中再集团去年人身再保险业务按年增长27%至189.82亿元人民币，主要受财务再保险带动，而财务再保险业务的占比达78%，保障型业务的占比则为19%，储蓄型业务占比3%。

据中国保监会数据显示，今年1-2月，保险业实现原保费收入9,067.48亿元，同比增长51.51%。其中，寿险业务原保险保费收入增幅63.79%。

中再集团周三晚间于联交所的声明称，2015年1-12月净利75.79亿元，上年同期则为54.04亿元，符合汤森路透综合9名分析师预测的73.15亿元。收入合计863.18亿元，增长11%。

期内投资收益116.96亿元，按年升53%，主要由于公司加大可供出售及持作交易用途的权益证券变现力度，因而录得已实现投资收益近53亿元，上年同期则为亏损3.05亿元。

去年的总投资收益率为8.48%，净投资收益率5.11%，上年同期则分别为6.54%及5.22%。

中再集团表示，预计今年国内资本市场走势将更多取决于基本面改善和改革进展情况，国际市场面临动荡风险。

保险业务方面，预计今年财产险直保市场增长将放缓，人身险直保则保持快速增长态势，财产再保险将进入发展转型的关键时期，面临规模增长压力，至于人身再保险市场则机遇与挑战并存。

公司并称，今年主要的业务战略是积极应对监管政策和市场格局变化，在巩固传统领域竞争优势的同时，积极主动调整业务风险策略，推动业务结构和经营模式的转型升级，以创新发展为手，不断开辟新的业务领域与业务增长点。

业绩公告显示，中再集团2015年的总保费收入为804.34亿元，按年增长9.1%。董事会建议派发末期股息每股0.046元，年度每股盈利0.2元。

中再集团周四收市持平于2.08港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)