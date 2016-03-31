全球贵金属：3月30日SPDR黄金持仓减少0.14%，iShares白银持仓持平

投行观点：Cabot目标价上调至62美元，评级为买入--Jefferies
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路透3月31日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二减少0.1 4%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,340,747.0 3月30日 26,378,978.6 3月29日 -38,231.6 -0.14% iShares 330,389,817.3 3月30日 330,389,817.3 3月29日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 艾茂林)
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