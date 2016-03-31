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市场报道 | 2016年 3月 31日 星期四 17:41 BJT

全球贵金属：3月30日SPDR黄金持仓减少0.14%，iShares白银持仓持平

路透3月31日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二减少0.1
4%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期         变动      增减
    SPDR     26,340,747.0   3月30日    26,378,978.6    3月29日   -38,231.6    -0.14%
    iShares 330,389,817.3   3月30日   330,389,817.3    3月29日         0.0     0.00% (完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 艾茂林)

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