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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 17:47 BJT

更新版 1-台湾货币市场：季底最末日资金先紧后平稳，短率大致持稳

* 资金先紧后稳，短率大致持稳
    * 票券商多管道调度
    * 公债还本纾解，RP利率持稳于近日区间

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北3月31日 - 台湾银行间短率周四季底最后一日先趋紧后持稳。资金调度人士表
示，今日是3月最后一个交易日，在开市之际资金并不充裕，不过大银行少量的资金供给有
效的解除市场的紧张，资金转为持稳。
    
    资金调度人士表示，中午时分各方确定央行略微少收了三种天期定存单之后，资金开始
流动，情势更趋缓和。
    
    〞一早竟然没有银行可以放钱，那么多家不出来已经很怪了，还有人反向要借钱，〞一
家大型票券商资金调度人士说。
    
    然而，经过询问调度，资调人士说，情势逐渐和缓，且季底之际通常金融机构也不太做
过大的资金缺口，要弭平缺口不算难。 
    
            
 本地时间17:42                    今日报价                  上日收盘
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 台湾加权股价指数<.TWII         8,744.83                  8,737.04    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.207%                    0.202%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.250%               0.200-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.240-0.400%               0.220-0.375%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.400%               0.330-0.395%
      
    **票券商多管道调度**

    短票市场方面，一位资金调度人士指出，今日调度以法人资金为主，因缺口不大，且银
行今日限于季底因素无法大幅拆出，因此拆款额度偏少，拆款方面多以拆入二周天期为主。
    
    大型票券商人士表示，虽然一度内部要以短票及债券附买回为主要补足缺口的管道，不
过短时间之内就能找到主要的资金供应。月底之际资金算是仍然平稳。
    
    〞今天早一点是蛮紧张的。不过大概只有紧张20分钟吧，〞一位大型票券商交易员说。
          
    今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.35-0.36%，同于上
日。
     
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35
2%，前日0.356%；上日区间在0.30-0.39%，前日在0.30-0.43%；上日成交量120.68亿台币，
前日在112.96亿台币。
    
    台湾央行周四发行2,395.8亿台币定存单，较到期金额2,698.8亿台币，存单发行余额减
303亿。周五央行定存单到期1,237亿台币。

    拆款中心资料 显示，周四超额准备为1,783亿台币，累积超额准备9,753台币、加
计前期1%的超额准备为1兆1,201亿台币。 
                 
               
    **RP利率区间能持稳**   
    
    债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日有800亿台币的公债还本，要调度的资金
缺口纾解很多。这使得今日的资金情势没有昨天想像地紧张。
    
    另一家证券商交易员则说，投信法人因季底因素资金偏紧，银行虽有开高利率，也有成
交，但倒未超过昨天水位。这两日资金情势尚称平稳。
    
    也有交易员表示，月底到了资金调度灵活度本就较少，不过到了下周开始又回到了提存
期初，估计资金将有配置的压力，预料4月开始利率有望略微走低。 
    
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.32-0.35%，约同上日。短
天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.40-0.42%，也略同上日。 
        
    今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率较上日平稳，短天期公债附买回利率
主要在0.23-0.35%；约同上日；公司债附买回利率主要成交约同上日在0.23-0.32%。(完)  
  

 (审校 杨淑祯)

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