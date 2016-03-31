欧洲汇市：英国GDP上修提振英镑走高，但恐创六年半以来最大单季跌幅

同时公布的数据显示，英国第四季经常帐赤字与GDP之比飙升至约7%。但汇市交易员似乎不以为意。英镑兑美元 由数据公布前的1.4360涨至1.4395，日内涨幅为0.1%。

英镑兑欧元 削减跌幅至0.7895，日内仍略微下跌。

“经常帐的问题已经广为人知，赤字数据不会产生很大影响，除非我们处在全球金融压力沉重的情况下，”伦敦法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan表示。

“很明显我们目前不是这种状况，因此目前经济增长数据对货币政策和汇率的影响更大。”

英镑兑美元料连续第三季录得跌幅，但月线仍上涨3%，创一年来最佳月度表现，受助于美国升息预期过去一个月降温。

英镑兑欧元和英镑贸易加权汇率可能录得2009年9月以来最差季度表现，主要受到英国脱欧疑虑加剧以及全球避险情绪的打压。(完)

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