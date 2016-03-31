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市场报道 | 2016年 3月 31日 星期四 19:50 BJT

投行观点：Canaccord Genuity对Adobe Systems 起始评级为买入，目标股价为110美元

将以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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