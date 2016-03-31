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市场报道 | 2016年 3月 31日 星期四 19:53 BJT

投行观点：Jefferies将康宁 的目标股价由19美元调高至21美元，评级为持有

将以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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