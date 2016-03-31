美国热股：菲亚特克莱斯勒正同业外人士进行可能的合作沟通，盘初小涨

投行观点：Cabot目标价上调至62美元，评级为买入--Jefferies
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路透3月31日 - 菲亚特克莱斯勒 执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)表示，公司正同很多汽车业外的人士就可能的合作进行沟通，且对任何可能持开放态度。
菲亚特克莱斯勒周四盘初小涨0.37%，报8.18美元。周三收报8.15美元。(完)
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法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 孙茉莉; 审校 母红)
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