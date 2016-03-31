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货币新闻 | 2016年 4月 1日 星期五 00:15 BJT

标题新闻：USDA称2016年美玉米播种面积同比升6.4%至1944年来第三大，3月1日库存创历来第二大

USDA为美国农业部

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