纽约期市：原糖跌至两周低位，本季几无变动

路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至两周低位，因止损单被触及，使由获利了结带动的价格跌势加速，令原糖回吐大部份本季涨幅。今年原糖曾升至2014年来最高水准。
阿拉比卡咖啡期货小升，可可期货下跌。
汤森路透核心商品CRB指数 连续第三季下跌
ICE-5月原糖期货 盘中低见15.31美分，收跌0.52美分，或3.3%，报每磅15.35美分，较上周触及的17个月高位低超过1美分。
“一些市场人士进场结清头寸，且当价格升穿每磅15.60美分，市场(人气)是 '注意，向下看' ”Price Futures Group副总裁Jack Scoville说。
近月原糖 本季几无变动，在去年第四季上涨超过20%。投资者纷纷买入糖，因预计今年供应缺口将大于预期。
投机者的多头押注“接近至正如登山家攀山的高处，要么你准备好额外氧气，要么你下山，”Sucden Financial Sugar软商品市场部门联席主管Tom Kujawa说。
5月白糖期货 收跌9.7美元，或2.1%，报每吨444.70美元。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.45美分，或0.35%，报每磅1.2745美元，此前跌至技术支撑水准大约1.25美元。近月合约本季升幅不到1%。
ICE-5月罗布斯塔咖啡期货 收跌3美元，或0.20%，报每吨1,501美元。
7月伦敦可可期货 下跌至逾五周低位2,126英镑，收跌9英镑，或0.4%，报每吨2,164英镑，因西非降雨改善当地产量前景。伦敦可可本季下跌约4%。
5月纽约可可期货 收低24美元或0.81%，报每吨2,950美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)