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2016年 4月 1日 星期五 04:20 BJT
标题新闻：3月30日止当周货币市场共同基金资产增加138.5亿美元至2.77万亿(兆)美元－ICI
注：ICI为美国投资公司协会的缩写
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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