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市场报道 | 2016年 4月 1日 星期五 04:20 BJT

标题新闻：3月30日止当周货币市场共同基金资产增加138.5亿美元至2.77万亿(兆)美元－ICI

注：ICI为美国投资公司协会的缩写

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