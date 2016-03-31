加拿大股市：本月创下2011年来最大月度涨幅，因油价反弹

投行观点：博通(Broadcom)目标价从205美元上调至215--巴克莱
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路透多伦多3月31日 - 加拿大主要股指周四小幅收低，材料股和金融股下跌抵销能源股上涨带来的提振。能源股近期上涨，扶助加拿大主要股指录得逾四年来表现最好的一个月。
多伦多证券交易所S&P/TSX综合股指在3月上涨5%，为2011年10月来最大月度涨幅，油价反弹扶助该股指从今年开局的跌势中反弹。
“以季度来说，股指走势有些像坐过山车，”Sprung Investment Management总裁Michael Sprung说。
他对股市涨势能否持续存疑，鉴于升势可能受空头回补推动，且有一系列地缘政治风险可能引发抛售。
多伦多证券交易所S&P/TSX综合股指 收低9.62点，或0.07%，报13,494.36点。
能源股上升0.9%，因油价持稳至上涨，油市本月表现为近一年来最好。
金融股跌0.2%，材料股下挫1.4%。(完)
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路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人