加拿大股市：本月创下2011年来最大月度涨幅，因油价反弹

路透多伦多3月31日 - 加拿大主要股指周四小幅收低，材料股和金融股下跌抵销能源股上涨带来的提振。能源股近期上涨，扶助加拿大主要股指录得逾四年来表现最好的一个月。

多伦多证券交易所S&P/TSX综合股指在3月上涨5%，为2011年10月来最大月度涨幅，油价反弹扶助该股指从今年开局的跌势中反弹。

“以季度来说，股指走势有些像坐过山车，”Sprung Investment Management总裁Michael Sprung说。

他对股市涨势能否持续存疑，鉴于升势可能受空头回补推动，且有一系列地缘政治风险可能引发抛售。

多伦多证券交易所S&P/TSX综合股指 收低9.62点，或0.07%，报13,494.36点。

能源股上升0.9%，因油价持稳至上涨，油市本月表现为近一年来最好。