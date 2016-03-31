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市场报道 | 2016年 4月 1日 星期五 06:04 BJT

《美国重要政经日程》--4月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    1230 - 劳工部公布3月非农就业报告
    
    1400 - 商务部公布2月建筑支出
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 张涛)

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