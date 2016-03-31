美国与加拿大经济指标预测--4月1日-4月8日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月28日当周 4月1日(五) 1230 美国非农就业岗位(万人) 3月 增加20.5 增加24.2 民间就业岗位(万人) 增加19.7 增加23 制造业就业岗位(万人) 增加0.2 减少1.6 政府部门就业岗位(万人) -- 增加1.2 失业率 4.9% 4.9% 平均时薪(较前月) +0.2% -0.1% 每周平均工时 34.5 34.4 劳动力就业参与率 -- 62.9% 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 3月 -- 49.4 1345 美国Markit制造业PMI 3月终值 -- 51.4 1400 美国建筑支出(较前月) 2月 +0.1% +1.5% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 50.7 49.5 制造业投入物价分项指数 42.0 38.5 制造业就业分项指数 49.5 48.5 制造业新订单分项指数 -- 51.5 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月终值 90.5 90.0 现况指数 106.1 105.6 预期指数 80.5 80.0 1730 美国汽车销量年率(万辆) 3月 1,750 1,754 4月4日当周 4月4日(一) 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 3月 -- 720.8 1400 美国就业趋势指数 3月 -- 129.1 1400 美国工厂订单(较前月) 2月 -1.6% +1.6% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.2% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 2月修正值 -- -2.8% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -1.0% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.9% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -1.8% 4月5日(二) 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 -- 逆差6.6 出口(亿加元) -- 460 进口(亿加元) -- 466.5 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差455 逆差457 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 3月终值 -- 51.0 综合PMI -- 51.1 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 3月 54.1 53.4 企业活动分项指数 -- 57.8 就业分项指数 -- 49.7 新订单分项指数 -- 55.5 投入物价分项指数 -- 45.5 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 2月 -- 554.1 4月6日(三) 1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 3月 -- 56.8 经季节调整PMI -- 53.4 4月7日(四) 1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 -- -9.8% 1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加150 增加105.4 4月8日(五) 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 3月 -- 21.26 1230 加拿大就业岗位变动(万人) 3月 -- 减少0.23 失业率 -- 7.3% 就业参与率 -- 65.9% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 2月 -0.1% +0.2% 趸售销售(较前月) -- -1.7% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 徐文焰)