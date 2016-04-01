金砖国家：3月31日股汇市收盘纵览

路透4月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.34%，报836.80点。

中国股市：沪综指小幅收升，整体围绕3,000点整数关口震荡盘整

中国汇市：人民币收盘续涨逾百点至三个半月新高，市场交投活跃

香港股市：恒生指数遭遇获利了结收低，第一季累计跌逾5%

============================================================================

巴西股市：下跌，但仍录得自2002年10月以来的最大月度涨幅，受Petroleo Brasileiro SA和Banco do Brasil SA等国企股的涨势支撑。指标股指Bovespa指数 收低2.33%，报50,055.273点。

巴西汇市：雷亚尔上涨，触及七个月高位，此前巴西央行表示它将不会阻挡雷亚尔因国内政治前景推动的涨势。雷亚尔兑美元 收报3.5935/63，上日收报3.6197/09。

============================================================================

南非股市：下跌，一些资源公司股价挫跌。指标Top-40指数 收盘下跌0.61%，报46,139.99点；大盘综合指数 收盘下跌0.47%，报52,250.28点。

南非汇市：兰特反弹1.5%至四个月最高，因法院判决总统退还装修部分费用

=========================================================================

印度股市：大致收平，盘中走势震荡，受一波月度衍生品合约到期影响，但大盘股指仍录得逾四年最佳月度表现，受大量海外资金流入提振。BSE指数 收盘上涨0.01%，报25,341.86点；NSE指数 收涨0.04%，报7,738.40点。

印度汇市：卢比兑美元 涨至近三个月高位66.25/66.26，创自2013年9月以来最大月度涨幅，受年底外资流入和出口商的美元抛盘影响。但涨幅受限，因印度央行明显进行了干预。上日收报66.37/66.38。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.73%，报876.200点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.5%，报468.13点。