英国经济：通胀预期稳定，但认为不确定的比例上升--YouGov/花旗调查

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透伦敦3月31日 - 周四公布的一项调查显示，3月英国民众对未来一年的通胀预期仍保持在自2015年底以来的最高水平。去年官方通胀率从零以下回升。
YouGov/花旗(Citi)的月度调查显示，未来一年的通胀率预期持稳在1.5%，与2月调查结果一致，高于1月调查时的1.2%。
对未来5-10年的通胀预期从2月时的2.9%微跌至2.8%，2月数据触及2014年10月以来最高。
花旗的英国首席经济学家Michael Saunders表示，声称不知道未来一年通胀将如何发展的人数上升至17%，齐平自2005年该调查开始以来的纪录高位。
“对通胀预期不确定性的上升，可能暗示通胀预期不像之前那样稳定在（英国央行）2%的目标水平,”他说。
“如果实际通胀率进一步下滑...那么通胀预期也可能下降。但如果未来数月实际通胀率稳步上升，那么通胀预期可能再次走高。央行货币政策委员会可能会非常留意这方面的迹象。”他说。
英国央行暗示不急于升息，该国利率自七年多前金融危机高峰以来，一直停留在0.5%的纪录低点。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。