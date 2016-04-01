英国经济：通胀预期稳定，但认为不确定的比例上升--YouGov/花旗调查

路透伦敦3月31日 - 周四公布的一项调查显示，3月英国民众对未来一年的通胀预期仍保持在自2015年底以来的最高水平。去年官方通胀率从零以下回升。

YouGov/花旗(Citi)的月度调查显示，未来一年的通胀率预期持稳在1.5%，与2月调查结果一致，高于1月调查时的1.2%。

对未来5-10年的通胀预期从2月时的2.9%微跌至2.8%，2月数据触及2014年10月以来最高。

花旗的英国首席经济学家Michael Saunders表示，声称不知道未来一年通胀将如何发展的人数上升至17%，齐平自2005年该调查开始以来的纪录高位。

“对通胀预期不确定性的上升，可能暗示通胀预期不像之前那样稳定在（英国央行）2%的目标水平,”他说。

“如果实际通胀率进一步下滑...那么通胀预期也可能下降。但如果未来数月实际通胀率稳步上升，那么通胀预期可能再次走高。央行货币政策委员会可能会非常留意这方面的迹象。”他说。

英国央行暗示不急于升息，该国利率自七年多前金融危机高峰以来，一直停留在0.5%的纪录低点。(完)