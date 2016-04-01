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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 09:52 BJT

重发-《中国重要政经日程》--4月1日-7月9日

(重发修正日期)

=============================今日重要政经日程==========================

4月1日（周五）

--国家主席习近平将出席在美国华盛顿举行的第四届核安全峰会，至4月1日。

=============================近期重要政经日程==========================

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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