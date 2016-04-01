版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 08:38 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月1日-4月8日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日   时间  国家  规模   发行细节
 期                      
 4/5        日本         标售10年期公债
                         
                         
 4/5        日本         标售三个月期贴现国库
                         券
                         
                         
 4/6        德国         标售两年期联邦债券
 4/6        日本         标售六个月期贴现国库
                         券
 4/7        日本         标售三个月期贴现国库
                         券
 4/7        日本         加强流动性标售
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王兴亚；审校 许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐