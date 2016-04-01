版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 08:35 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月1日

*工商时报：

--房市交易量露出曙光，房仲业3月旗下门市交易较1月量增2-4成，为第二季房市带来好兆头。根据房仲业最新调查更显示，六大指标全面回升，房市冰河期有解冻迹象，民众购屋意愿回升，房市出现〞首购缩手，老手准备进场态势〞。

--大陆经济衰退加上全球景气萧条，大举打击企业海外布局意愿，已对国银的外币联贷业务造成冲击，根据汤森路透发布的最新统计，今年首季台湾联贷市场的外币联贷总量仅25亿美元，创下自从2012年首季以来，近四年新低水准。

*经济日报：

--2015年上市柜公司财报全数出炉，台积电 、大立光 、鸿海 分别是获利王、绩效王、汇兑收益王。

--香港隔夜人民币同业拆借利率31日跌至-3.725%，为有史以来首度出现负值，台湾人民币隔夜拆款利率也以-0.002%收盘。新华社旗下中国金融信息网分析境外金融机构为规避人行新规定，避免人民币存款需上缴存款准备金，导致资金将遭锁定长达三个月，因而贴息出脱过剩人民币资金所导致。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐