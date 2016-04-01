《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月1日

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
*工商时报：
--房市交易量露出曙光，房仲业3月旗下门市交易较1月量增2-4成，为第二季房市带来好兆头。根据房仲业最新调查更显示，六大指标全面回升，房市冰河期有解冻迹象，民众购屋意愿回升，房市出现〞首购缩手，老手准备进场态势〞。
--大陆经济衰退加上全球景气萧条，大举打击企业海外布局意愿，已对国银的外币联贷业务造成冲击，根据汤森路透发布的最新统计，今年首季台湾联贷市场的外币联贷总量仅25亿美元，创下自从2012年首季以来，近四年新低水准。
*经济日报：
--2015年上市柜公司财报全数出炉，台积电 、大立光 、鸿海 分别是获利王、绩效王、汇兑收益王。
--香港隔夜人民币同业拆借利率31日跌至-3.725%，为有史以来首度出现负值，台湾人民币隔夜拆款利率也以-0.002%收盘。新华社旗下中国金融信息网分析境外金融机构为规避人行新规定，避免人民币存款需上缴存款准备金，导致资金将遭锁定长达三个月，因而贴息出脱过剩人民币资金所导致。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。