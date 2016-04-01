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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 08:35 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月1日

**上海证券报**

--协合风电投资有限公司成功在交易商协会注册绿色债务融资工具（Green Note），成为中国市场首单非金融企业绿色债券。

--爱建集团 宣布拟以8.97元每股向均瑶集团定增不超过2.45亿股，募资总额不超过22亿元，加上之前18.65亿元受让的1.018亿股，均瑶集团持股比例将升至20.63%，成为第一大股东。

**证券时报**

--中国远洋 2015年实现营业收入574.9亿元，同比2014年下降10.69%；实现净利润2.83亿元，同比2014年降低21.83%。管理层表示今年会更加关注人民币汇率变动带来的影响，根据汇率和利率情况及时作出策略调整。

**东方早报**

--记者获悉，上海公积金贷款政策将收紧，申请公积金贷款购买改善二套房，普通住宅首付比例将从原先不低于30%提升至不低于50%，非普通住宅的首付比例将从原先不低于60%提升至不低于70%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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