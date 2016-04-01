《中国报摘》--其他报纸重要消息4月1日

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
**上海证券报**
--协合风电投资有限公司成功在交易商协会注册绿色债务融资工具（Green Note），成为中国市场首单非金融企业绿色债券。
--爱建集团 宣布拟以8.97元每股向均瑶集团定增不超过2.45亿股，募资总额不超过22亿元，加上之前18.65亿元受让的1.018亿股，均瑶集团持股比例将升至20.63%，成为第一大股东。
**证券时报**
--中国远洋 2015年实现营业收入574.9亿元，同比2014年下降10.69%；实现净利润2.83亿元，同比2014年降低21.83%。管理层表示今年会更加关注人民币汇率变动带来的影响，根据汇率和利率情况及时作出策略调整。
**东方早报**
--记者获悉，上海公积金贷款政策将收紧，申请公积金贷款购买改善二套房，普通住宅首付比例将从原先不低于30%提升至不低于50%，非普通住宅的首付比例将从原先不低于60%提升至不低于70%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算