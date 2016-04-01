国际油市：油价回落，归因于强势美元及供应过剩疑虑

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
6月布兰特原油期货 下跌0.19美元至每桶40.14美元。5月合约于周四到期，结算价上涨0.34美元至每桶39.60美元。
美元指数 周五亚洲盘初上涨，自上日触及的10月中以来低点反弹。
美国能源资料协会(EIA)周四公布的月度数据显示，美国1月原油产量下降5.6万桶/日，至917.9万桶/日。这是连续第四个月下降，并且创2014年10月以来最低产量。
周四公布的路透调查显示，油市分析师10个月来首次上调2016年石油均价预估，但他们也警告，如果市场基本面没有稳步改善，短期内投资者人气可能恶化。
分析师预计美国原油期货今年均价为每桶39.7美元，预测2016年布兰特原油均价为每桶40.90美元。
周四公布的数据显示，亚洲客户对伊朗石油进口在2月跳增将近四分之一，达到两年高点。
投资者目前关注即将公布的一系列经济数据，包括中国和欧洲的制造业PMI数据以及美国的非农就业数据，以寻找油价走势指引。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/王兴亚；审校 戴素萍/许娜)
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路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。