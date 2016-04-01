版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 08:46 BJT

国际油市：油价回落，归因于强势美元及供应过剩疑虑

6月布兰特原油期货 下跌0.19美元至每桶40.14美元。5月合约于周四到期，结算价上涨0.34美元至每桶39.60美元。

美元指数 周五亚洲盘初上涨，自上日触及的10月中以来低点反弹。

美国能源资料协会(EIA)周四公布的月度数据显示，美国1月原油产量下降5.6万桶/日，至917.9万桶/日。这是连续第四个月下降，并且创2014年10月以来最低产量。

周四公布的路透调查显示，油市分析师10个月来首次上调2016年石油均价预估，但他们也警告，如果市场基本面没有稳步改善，短期内投资者人气可能恶化。

分析师预计美国原油期货今年均价为每桶39.7美元，预测2016年布兰特原油均价为每桶40.90美元。

周四公布的数据显示，亚洲客户对伊朗石油进口在2月跳增将近四分之一，达到两年高点。

投资者目前关注即将公布的一系列经济数据，包括中国和欧洲的制造业PMI数据以及美国的非农就业数据，以寻找油价走势指引。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/王兴亚；审校 戴素萍/许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐