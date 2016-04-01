版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 08:56 BJT

《香港报摘》--经济日报4月1日

**头版头条**

--国际评级机构标普公布将中国和香港的评级展望从“稳定”下调至“负面”后，新加坡富时A50指数一度急挫逾9%后收窄，港股恒生指数期货<0#HSI:>夜市更倒升30点。

**其他**

--中国光大银行 管理层称，预期今年盈利会保持稳定，不会大上大落，年内贷款增长料为13%，较去年的16%略低，并要减低对净息差收入依赖，拓展更多费用收入。

--电商冲击促使传统电器商大力发展綫上业务并着力于O2O整合，国美电器 去年完成150亿元人民币线上交易额，目标今年倍增至300亿元水平。

--汉能薄膜发电 去年转盈为亏，净亏损127.57亿港元，核数师安永对汉能的财务报表发表保留意见，质疑汉能持续经营能力，关注集团监控及改善现金流的能力。

--中国半导体行业放缓，中芯国际 去年产能利用率不跌反升，达至100%以上；公司投资人关系部副总裁冯恩霖昨表示，为应付市场需要，集团已计划至今年底将产能提升20%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐