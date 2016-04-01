《中国已公布新股发行上市日程表》--4月1日

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/5 沪 飞科电器 732868 4,360 *18.03 *16.52 中信证券 4/7 4/6 深 东音股份 002793 2,500 -- -- 中泰证券 4/8 4/8 深 维宏股份 300508 不超过1,500 -- -- 摩根士丹利华鑫 4/12 4/11 沪 朗迪集团 732726 不超过2,368 -- -- 中投证券 4/13 4/20 深 苏奥传感 300507 1,667 24.92 22.99 国金证券 4/22 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 -- 沪 康 普 顿 2,500 14.33 17.47 光大证券 -- 沪 德宏股份 1,960 13.50 21.60 摩根士丹利华鑫 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。