《香港报摘》--信报4月1日

**头版头条**

--离岸人民币拆息首次出现负利率3.725厘，市场人士指出，主要原因是人民银行在1月下旬对境外银行存放于清算银行及内地代理行的人民币存款实施存款准备金率（RRR）政策，昨天季末截数计算存准金，部分银行不想太多资金被“绑死”，宁愿“贴钱”在市场拆出资金。

**其他**

--拥有出前一丁及合味道等著名面食品牌的日资食品生产商日清食品 计划将中港两地业务分拆在港上市，集资不多于2亿美元，短期内将向港交所 递交主板上市申请。

--美国运通最新调查显示，香港财务决策要员对2016年经济增长的信心指数只有30%，按年大降20个百分点，并为近四年低位，亦是全球榜末。

--复星集团与招商局集团今年1月中曾签订战略合作框架协议，复星国际 副董事长兼首席执行官梁信军表示，复星不仅有意参与招商局旗下公司混合所有制改革，还非常严肃认真地研究招商系香港上市公司的投资机会，而招商局有团队也在研究复星系股票。（完）

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