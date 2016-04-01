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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 09:13 BJT

全球金市：金价在1,230美元上方持稳，静待美国非农就业数据

金价对于升息十分敏感，因为升息会提振美元、提高持有非生息资产黄金的机会成本。

美联储主席叶伦本周表示，在升息问题上宜谨慎行事。

整个市场目前都在关注今日稍晚将公布的美国非农就业报告，希望从中发现有关劳动力市场和美国经济状况的线索。

根据路透调查，美国3月份非农就业岗位或增加20.5万个。如果数据较强，则或令美国升息预期再度升温、推高美元并打击黄金。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/孙国玉；审校 戴素萍/张涛)

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