全球金市：金价在1,230美元上方持稳，静待美国非农就业数据

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
金价对于升息十分敏感，因为升息会提振美元、提高持有非生息资产黄金的机会成本。
美联储主席叶伦本周表示，在升息问题上宜谨慎行事。
整个市场目前都在关注今日稍晚将公布的美国非农就业报告，希望从中发现有关劳动力市场和美国经济状况的线索。
根据路透调查，美国3月份非农就业岗位或增加20.5万个。如果数据较强，则或令美国升息预期再度升温、推高美元并打击黄金。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/孙国玉；审校 戴素萍/张涛)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。