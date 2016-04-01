金石期货：中国期指多头实力渐增

周四，沪深300指数收盘较前一交易日上涨1.81点，报3218.09点。IF1604较周三上涨5.8点或0.18%，报3191点。四份合约持仓量合计为47318手，比前一交易日减少199手，成交量减少2638手至20063手。主力合约IF1604持仓量减少248手至3.44万手，成交18153手。周四市场延续振荡走势，但持仓量和成交量均减少。沪指持续在3000点关口反复振荡调整，虽然当前市场相对强势，但向上突破仍缺乏量能配合。 主力持仓方面则是出现了多增空减的局面。IF1604前20席位多方合计增持买单484手，前20席位空方合计减持卖单377手。具体席位方面，主力合约IF1604持买单前20名中，虽然减持席位多于增持席位，但减持力度多数较弱。增持买单最多的永安期货席位增持了416手，而宏源期货、国泰君安期货和上海东证席位则分别增持263手、144手和131手。申银万国期货和鲁证期货席位分别减持161手和137手。(完)