金石期货：中国期指多头实力渐增

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
以下内容节选自4月1日的《期货日报》：
周四，沪深300指数收盘较前一交易日上涨1.81点，报3218.09点。IF1604较周三上涨5.8点或0.18%，报3191点。四份合约持仓量合计为47318手，比前一交易日减少199手，成交量减少2638手至20063手。主力合约IF1604持仓量减少248手至3.44万手，成交18153手。周四市场延续振荡走势，但持仓量和成交量均减少。沪指持续在3000点关口反复振荡调整，虽然当前市场相对强势，但向上突破仍缺乏量能配合。 主力持仓方面则是出现了多增空减的局面。IF1604前20席位多方合计增持买单484手，前20席位空方合计减持卖单377手。具体席位方面，主力合约IF1604持买单前20名中，虽然减持席位多于增持席位，但减持力度多数较弱。增持买单最多的永安期货席位增持了416手，而宏源期货、国泰君安期货和上海东证席位则分别增持263手、144手和131手。申银万国期货和鲁证期货席位分别减持161手和137手。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。