《全球重要经济事件一览表》--4月1日-4月8日

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4月1日(五)

华盛顿--中国国家主席习近平出席第四届核安全峰会，至4月1日。

纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济前景和货币政策发表讲话(1700)。

渥太华--加拿大央行将公布企业展望调查，总结央行地区分行对约100家企业高管的专访情况。该央行还将公布对高级信贷主管的调查，收集加拿大金融机构企业放贷规定的讯息(1430)。

马德里--西班牙央行发布宏观经济预测(1000)。

都柏林--爱尔兰央行发布经济状况季度更新报告(1000)。

墨尔本--印度财长杰特利会见澳洲前财长科斯特洛(Peter Costello)。

4月4日(一)

明尼阿波利斯市--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加市政厅讨论会，讨论结束“太大而不能倒”问题。(2300)

波士顿--波士顿联储总裁罗森格伦在该联储2016年网络安全会议上讲话(1415)。

渥太华--加拿大央行发布企业展望调查，以及金融机构贷款情况调查(1430)。

罗马--欧洲央行执委普雷特将在罗马路易斯大学一场经济会议上发表讲话(0820)。

4月5日(二)

温哥华--加拿大央行副总裁Carolyn Wilkins发表演讲(1845)。

法兰克福/柏林--经济合作暨发展组织(OECD)公布德国经济调查。

法兰克福--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德发表讲话(0730)。

悉尼--澳洲央行举行政策会议(0430)。

香港--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯，在瑞士信贷2016年亚洲投资会议上就当前经济形势和货币政策发表讲话(0500)。

4月6日(三)

纽约--世界妇女峰会(至4月8日)，国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将发表演讲。

克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就美国和地区经济展望和货币政策发表讲话(1620)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月会议记录(1800)。

苏黎世--瑞士央行新闻发布会，展示新的50瑞郎纸币。瑞士央行管委会成员将出席(0715)。

澳洲霍巴特--澳洲央行助理总裁肯特在塔斯马尼亚大学的一场活动上发表讲话(0700)。

曼谷--泰国央行公布3月利率会议记录(0200)。

4月7日(四)

法兰克福--欧洲央行执委普雷特、科尔和维斯科在一次会议上讲话。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森对外国使馆代表讲话(1300)。

新德里--成长网络峰会(至4月8日)。发言嘉宾包括印度央行副总裁Urjit Patel、印度财长杰特利和新加坡副财长尚达曼。

4月8日(五)

纽约--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表讲话(0015)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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