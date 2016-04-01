宝城期货：二季度沪铜下行压力加大

3月作为传统旺季，下游补库驱动铜价反弹是合理的。从铜价的走势来看，3月7日沪铜创下年内新高之后，3月22日再次大幅反弹都没能突破这个高点。这表明铜价已经消化了金融属性层面的利好。由于消费尚未改善，使得铜价开始向下修复。从目前的逻辑来看，上游产出恢复增长是大概率事件。加上消费端难以进一步提速，铜价下行压力较大。