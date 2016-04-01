宝城期货：二季度沪铜下行压力加大

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
以下内容节选自4月1日的《期货日报》：
3月作为传统旺季，下游补库驱动铜价反弹是合理的。从铜价的走势来看，3月7日沪铜创下年内新高之后，3月22日再次大幅反弹都没能突破这个高点。这表明铜价已经消化了金融属性层面的利好。由于消费尚未改善，使得铜价开始向下修复。从目前的逻辑来看，上游产出恢复增长是大概率事件。加上消费端难以进一步提速，铜价下行压力较大。
流动性外溢效益或是一季度铜价反弹的主要原因。二季度产出的恢复增长、潜在的高库存以及需求不振，都可能给铜价带来潜在的下行压力。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。