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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 09:13 BJT

宝城期货：二季度沪铜下行压力加大

以下内容节选自4月1日的《期货日报》：

3月作为传统旺季，下游补库驱动铜价反弹是合理的。从铜价的走势来看，3月7日沪铜创下年内新高之后，3月22日再次大幅反弹都没能突破这个高点。这表明铜价已经消化了金融属性层面的利好。由于消费尚未改善，使得铜价开始向下修复。从目前的逻辑来看，上游产出恢复增长是大概率事件。加上消费端难以进一步提速，铜价下行压力较大。

流动性外溢效益或是一季度铜价反弹的主要原因。二季度产出的恢复增长、潜在的高库存以及需求不振，都可能给铜价带来潜在的下行压力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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