《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月1日

4月1日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7543 港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低31.57点，或0.18%，报17,685.09点。但道指和标普500指数本季 上涨，持续一个月的涨势使美股摆脱了2009年来最差年度开局的颓势。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 较港股溢 股 价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 117.060 -0.37 37524 9.077 -0.91 中国铝业 7.980 -1.72 5546 2.475 0.21 中国移动 55.450 1.17 243661 85.992 -0.53 中国人寿 12.290 -0.97 407140 19.059 -0.42 中石油 66.300 -0.33 34515 5.141 -0.37 中石化 65.150 0.54 58991 5.052 -0.75 汇丰控股 31.120 -1.18 2136042 48.261 -0.29 中电信 52.510 -0.11 12616 4.072 -0.69 中国联通 13.160 1.54 91369 10.204 -0.35 兖州煤业 5.270 0.19 6631 4.086 0.90 华能国际 35.560 1.63 40844 6.893 -0.67 南方航空 31.240 4.80 18352 4.845 -0.93 东方航空 26.660 2.89 23659 4.134 -4.96 中芯国际 4.450 0.45 2398 0.690 0.02 （完）