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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 09:11 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月1日

4月1日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7543
港元 )
    
    美股道琼工业指数 周四收低31.57点，或0.18%，报17,685.09点。但道指和标普500指数本季
上涨，持续一个月的涨势使美股摆脱了2009年来最差年度开局的颓势。 
        
 公司名称              ADR代码    收盘价    涨跌幅   成交量     ADR折合每股普通  较港股溢
                                                                股               价
                                  （美元）  （%）               (港元)           (%)
 中海油                           117.060   -0.37    37524      9.077            -0.91
 中国铝业                         7.980     -1.72    5546       2.475            0.21
 中国移动                         55.450    1.17     243661     85.992           -0.53
 中国人寿                         12.290    -0.97    407140     19.059           -0.42
 中石油                           66.300    -0.33    34515      5.141            -0.37
 中石化                           65.150    0.54     58991      5.052            -0.75
 汇丰控股                         31.120    -1.18    2136042    48.261           -0.29
 中电信                           52.510    -0.11    12616      4.072            -0.69
 中国联通                         13.160    1.54     91369      10.204           -0.35
 兖州煤业                         5.270     0.19     6631       4.086            0.90
 华能国际                         35.560    1.63     40844      6.893            -0.67
 南方航空                         31.240    4.80     18352      4.845            -0.93
 东方航空                         26.660    2.89     23659      4.134            -4.96
 中芯国际                         4.450     0.45     2398       0.690            0.02
 
    （完）

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