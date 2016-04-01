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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 09:24 BJT

《汇市简讯》澳元/美元一度突破0.77美元，受强劲中国PMI提振

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* 澳元/美元回升至0.7100美元，因中国PMI高于50

* 数据显示，中国3月份官方制造业PMI为50.2，路透调查预计为49.3

* 稍早公布的数据显示，中国3月非制造业商务活动指数升至53.8，2月份为52.7

* 澳元/美元在数据公布前受到追捧，涨至0.7688美元

* 在数据公布后，澳元触及0.7701美元，但遭遇获利了结，最新报0.7680美元(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 张涛)

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