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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 09:16 BJT

招金期货：黄金面临技术性回调

以下内容节选自4月1日的《期货日报》：

受周二晚间美联储主席耶伦的鸽派讲话影响，周三金价一度冲高至1245美元/盎司附近。然而周三晚间美国ADP就业报告靓丽，黄金市场多头逢高出货，使得金价再次回落至1225美元/盎司附近。非农夜前夕，金价波动率上升。

2016年全球非美央行不断加码宽松货币政策，这使得原本就谨慎的美联储加息路径更加扑朔迷离。与此同时，一季度全球经济、政治风险集中爆发，金融市场避险保值需求旺盛，黄金涨逾15%，基本确立了黄金市场的“小牛”行情。进入3月下旬之后，美联储加息预期增强，市场多头氛围出现了松动，金价短时面临技术性回调。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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