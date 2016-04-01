招金期货：黄金面临技术性回调

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
以下内容节选自4月1日的《期货日报》：
受周二晚间美联储主席耶伦的鸽派讲话影响，周三金价一度冲高至1245美元/盎司附近。然而周三晚间美国ADP就业报告靓丽，黄金市场多头逢高出货，使得金价再次回落至1225美元/盎司附近。非农夜前夕，金价波动率上升。
2016年全球非美央行不断加码宽松货币政策，这使得原本就谨慎的美联储加息路径更加扑朔迷离。与此同时，一季度全球经济、政治风险集中爆发，金融市场避险保值需求旺盛，黄金涨逾15%，基本确立了黄金市场的“小牛”行情。进入3月下旬之后，美联储加息预期增强，市场多头氛围出现了松动，金价短时面临技术性回调。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。