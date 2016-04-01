《香港重要政经日程》--4月1日-4月8日

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
================== 今日重要政经消息=================
4月1日（周五）
*09:00 东方航空 业绩记者会。
*10:30 工行 亚太业务战略合作伙伴签约仪式。
*11:30 国泰君安国际 与悉尼证交所战略合作签约仪式。
*15:15 嘉年华国际 业绩媒体电话会议。
15:45 中国和谐汽车 业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
4月4日（周一）
清明节公众假期。
4月5日（周二）
09:00 神州租车 股东特别大会。
09:30 君阳金融 股东特别大会。
4月6日（周三）
公布3月份日经香港PMI。
中兴通讯 公布全年业绩。
10:00 安踏体育 股东周年大会。
16:25 玖源化工 新业务发布会。
4月7日（周四）
公布3月底止外汇储备资产数字。
*16:00 大唐发电 业绩记者会。
4月8日（周五）
09:00 维达国际 股东周年大会。
11:30 东亚银行 股东周年大会。
注：（1）*代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。