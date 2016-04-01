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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 09:18 BJT

《香港重要政经日程》--4月1日-4月8日

================== 今日重要政经消息=================

4月1日（周五）

*09:00 东方航空 业绩记者会。

*10:30 工行 亚太业务战略合作伙伴签约仪式。

*11:30 国泰君安国际 与悉尼证交所战略合作签约仪式。

*15:15 嘉年华国际 业绩媒体电话会议。

15:45 中国和谐汽车 业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

4月4日（周一）

清明节公众假期。

4月5日（周二）

09:00 神州租车 股东特别大会。

09:30 君阳金融 股东特别大会。

4月6日（周三）

公布3月份日经香港PMI。

中兴通讯 公布全年业绩。

10:00 安踏体育 股东周年大会。

16:25 玖源化工 新业务发布会。

4月7日（周四）

公布3月底止外汇储备资产数字。

*16:00 大唐发电 业绩记者会。

4月8日（周五）

09:00 维达国际 股东周年大会。

11:30 东亚银行 股东周年大会。

注：（1）*代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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