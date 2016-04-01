光大期货：低库存支撑，沪钢价格保持坚挺

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
以下内容节选自4月1日的《期货日报》：
近日沪钢高位回落，尽管空方巨量增仓发起一波强烈攻势，但下方买盘同样强劲，打压动能仍显不足。现阶段正处于“金三银四”的传统需求旺季，低库存支撑钢材现货价格保持坚挺。远月大幅贴水限制了沪钢回调空间。我们认为，沪钢短期或维持高位振荡。中长期随着供应端进一步释放，钢价将迎来再度抛空的机会。
Mysteel最新数据显示（样本为全国139家建筑钢铁生产企业），305条螺纹钢生产线实际开工229条，周开工率为75.1%，环比上周减少1个百分点，周达产率69%，环比下降1.8个百分点，暂时结束连续五周上升的趋势。其中，华东地区由于临时检修达产率降幅较大，主要原因是申特、徐州华宏等钢厂产量有所减少。不过，螺纹钢达产率比2015年均值低1.2个百分点，同比仍增加1.3个百分点。后期随着上述钢厂检修结束和新复产的钢厂投产，达产率仍将进一步回升。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。